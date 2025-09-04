Podwyżka dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Będzie podwyżka wynagrodzeń dla szczecińskich rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Nowe stawki wyniosą od 6 do 6,5 tys. złotych brutto. - Zmiany w tym zakresie trafią pod obrady Rady Miasta już w najbliższy wtorek 9 września - zapowiada przewodnicząca Komisji do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej Ewa Jasińska. - Po dyskusji z rodzinami, które sprawują pieczę zastępczą, doszliśmy do wniosku, że to wynagrodzenie należy podnieść znacznie powyżej tego minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje. Jest to jednak ciężka praca. Trzeba się poświęcić całkowicie zawodowo wychowywaniu tych dzieci i opiece nad tymi dziećmi. Dlatego taka propozycja.



Nowe stawki dla szczecińskiej pieczy zastępczej obowiązywać będą - z wyrównaniem - od 1 lipca 2025 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski