Setki kotów czekają na adopcję w schroniskach w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad 200 kotów czeka na nowy dom w schroniskach w Szczecinie i w Dobrej.

Aurora, Bójka i Brawurka, te i ponad 100 innych mruczków czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Jeśli ktoś chce adoptować kota, to teraz jest na to idealny moment - przekonuje Ewa Mrugowska, kierowniczka placówki.





- Nie wydajemy do adopcji zwierząt chorych. Zawsze są zdrowe, zapewnione przez lekarza weterynarii. Jesteśmy w trakcie górki kociej - mówi Mrugowska.





Z kocią górką mierzy się także schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Nowych właścicieli szuka 107 kotów - mówi Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka placówki. - W zasadzie większość z tych kotów jest gotowa do adopcji.



Adoptować kota ze schroniska może każda osoba pełnoletnia, która wypełni ankietę przedadopcyjną. To właśnie na jej podstawie pracownicy decydują o przyznaniu czworonożnego przyjaciela.





W lecie przyjęliśmy do placówek bardzo dużą liczbę kotów i obecnie zmagamy się z kocią górką - mówią zgodnie kierowniczki obu placówek. Co więc zrobić, aby dać mruczkowi nowy dom?Zwierzętom można pomóc także w Stargardzie. W najbliższą sobotę o 10 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczną się psiarskie targi Merda Ogon! Podczas wydarzenia będą zbierane dary i pieniądze na działanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie.