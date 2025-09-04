Zabytkowy pomnik do dalszej renowacji

Pomnik nagrobny Jürgena Berndta von Ramina czeka dalsza renowacja. XVIII-wieczny zabytek znajduje się na cmentarzu w Stolcu w gminie Dobra.

- Drugi etap robót dofinansowany zostanie przez Urząd Marszałkowski kwotą ponad 80 tysięcy złotych - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Drugi etap prac przewiduje m.in. konserwację rzeźby, oczyszczenie zachowanych elementów z nalotu, porostów, mchu i zabrudzeń, uzupełnienie ubytków, uszczelnienie oraz wzmocnienie istniejącego już fundamentu.



Całość prac będzie kosztować około 115 tysięcy złotych.



Von Ramin pod koniec XVIII wieku był właścicielem majątku w Stolcu. Zginął tragicznie w wieku 28 lat. Żona zmarłego uczciła jego pamięć wystawiając mu okazały pomnik.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski