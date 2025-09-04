Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zabytkowy pomnik do dalszej renowacji

Region Krzysztof Cichocki

Fot. rowery.wzp.pl
Fot. rowery.wzp.pl
Pomnik nagrobny Jürgena Berndta von Ramina czeka dalsza renowacja. XVIII-wieczny zabytek znajduje się na cmentarzu w Stolcu w gminie Dobra.
- Drugi etap robót dofinansowany zostanie przez Urząd Marszałkowski kwotą ponad 80 tysięcy złotych - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Drugi etap prac przewiduje m.in. konserwację rzeźby, oczyszczenie zachowanych elementów z nalotu, porostów, mchu i zabrudzeń, uzupełnienie ubytków, uszczelnienie oraz wzmocnienie istniejącego już fundamentu.

Całość prac będzie kosztować około 115 tysięcy złotych.

Von Ramin pod koniec XVIII wieku był właścicielem majątku w Stolcu. Zginął tragicznie w wieku 28 lat. Żona zmarłego uczciła jego pamięć wystawiając mu okazały pomnik.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Drugi etap robót dofinansowany zostanie przez Urząd Marszałkowski kwotą ponad 80 tysięcy złotych - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 6074 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5793 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4878 razy)
  4. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4512 razy)
  5. Kontrowersyjne polowania na Miedwiu. Ginęły również gatunki chronione
    (od 29 sierpnia oglądane 4388 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowa siedziba Wód Polskich na szczecińskiej Wenecji. Byliśmy na placu budowy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prof. Krzysztof Kowalczyk
Rozpoczął się remont ścieżki łączącej jezioro Głębokie z Goplaną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa instalacja częściowym rozwiązaniem problemów na Niebuszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Zarzecki
... i po prze rwie.

Najnowsze podcasty