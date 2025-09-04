Leczenie okulistyczne na NFZ dla mieszkańców Świnoujścia

Poradnia okulistyczna działająca w świnoujskim szpitalu przyjmie w piątek pierwszych pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Edycja tekstu: Michał Król

Otwarta została w lutym tego roku i do tej pory działała wyłącznie komercyjnie.Nowością w poradni będą nie tylko refundowane wizyty, ale też lekarze - mówi Arleta Wojciechowska, kierownik zespołu poradni specjalistycznych.- Pacjenci, którzy byli zarejestrowani na komercyjne wizyty, zostali poinformowani o konieczności przyniesienia skierowania od lekarza rodzinnego. Podpisaliśmy umowę z trzema specjalistami - mówi Wojciechowska.Dodaje, że nowoczesny sprzęt w poradni, zakupiony w ramach środków Budżetu Obywatelskiego umożliwia leczenie najmłodszych pacjentów.- Będą tu przyjmowane noworodki, dzieci małe, młodzież i oczywiście osoby dorosłe - mówi Arleta Wojciechowska.Poradnia działa w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty. Rejestracja odbywa się telefonicznie (91 32 67 424) lub osobiście na parterze budynku szpitala.