Leczenie okulistyczne na NFZ dla mieszkańców Świnoujścia

Poradnia okulistyczna działająca w świnoujskim szpitalu przyjmie w piątek pierwszych pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Otwarta została w lutym tego roku i do tej pory działała wyłącznie komercyjnie.
Nowością w poradni będą nie tylko refundowane wizyty, ale też lekarze - mówi Arleta Wojciechowska, kierownik zespołu poradni specjalistycznych.
- Pacjenci, którzy byli zarejestrowani na komercyjne wizyty, zostali poinformowani o konieczności przyniesienia skierowania od lekarza rodzinnego. Podpisaliśmy umowę z trzema specjalistami - mówi Wojciechowska.
Dodaje, że nowoczesny sprzęt w poradni, zakupiony w ramach środków Budżetu Obywatelskiego umożliwia leczenie najmłodszych pacjentów.
- Będą tu przyjmowane noworodki, dzieci małe, młodzież i oczywiście osoby dorosłe - mówi Arleta Wojciechowska.
Poradnia działa w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty. Rejestracja odbywa się telefonicznie (91 32 67 424) lub osobiście na parterze budynku szpitala.
