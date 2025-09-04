Sezon urlopowy w Świnoujściu trwa dalej

Koniec wakacji nie oznacza końca wypoczynku nad morzem, zwłaszcza dla tych turystów, którzy cenią spokój i ciszę. Sezon urlopowy w Świnoujściu dalej trwa, ale z nieco inną klientelą.

Edycja tekstu: Michał Król

Ci, którzy do wypoczynku nad morzem wybrali wrzesień, są zadowoleni.- Fajnie, bo tu jest dużo miejsca do chodzenia, promenady i nad morzem można iść spacerować. - My akurat trafiliśmy, super pogoda, także dobrze się wypoczywa. - Jesteśmy zadowoleni, ponieważ nie cierpię tłumów, więc wolę właśnie wrzesień, październik, nawet listopad - mówią turyści.Początek roku szkolnego oznacza zmianę rodzaju wypoczywających i zwiedzających, co jest zdecydowanie widoczne - mówi Krystian Kośmider z Fortu Anioła.- We wrześniu dominują osoby starsze i jest to też trochę inny klient, który woli powoli, spokojnie, nigdzie się nie spieszy. Dlatego zawsze bardzo wyraźnie widać różnicę profilu klienta - mówi Kośmider.Pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad morzem zgodnie z zapowiedziami synoptyków ma się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia.