To najlepszy czas na kontrolę. Ten nowotwór może się uaktywnić

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Choć najcieplejsze dni już za nami, to konsekwencje letnich kąpieli możemy nadal odczuwać. W Polsce z powodu raka skóry rocznie umiera około tysiąca osób.

- Początek jesieni to najlepszy czas, aby skontrolować znamiona, a powinniśmy to robić przynajmniej dwa razy w roku - uczula dermatolog Katarzyna Turek-Urasińska. - Okres letni jest momentem, kiedy jest duża szansa, że możemy te nowotwory po prostu uaktywnić, korzystając ze słońca.



Jakie znamiona powinny nas zaniepokoić? Dermatolodzy apelują, abyśmy pamiętali o czerniakowym abecadle i zawsze zwracali uwagę na zmiany, które cechuje: „A jak asymetria, B jak brzegi poszarpane, C jak ciemne kolory, D jak duży rozmiar i E jak ewolucja”.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski