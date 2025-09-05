Szansą dla Kuby jest innowacyjne leczenie. Piknik charytatywny w Stargardzie

Nauka pierwszej pomocy, pokazy sprzętu policyjnego, gry i zabawy dla najmłodszych. To w ramach pikniku charytatywnego „Bezpieczny start - wspólnie dla Kuby", który odbędzie się w Stargardzie.
- Kuba jest w trakcie leczenia, potrzebujemy 500 tysięcy złotych, aby zakończyć terapię - mówi mama Kuby, pani Anna. - Kubuś prawdopodobnie pierwszy na świecie dostaje taki program leczenia. Robimy wszystko, żeby go ratować. Lekarze wiedzą, że immunoterapia na niego działa, ale koszt immunoterapii faktycznie przekracza możliwości.
Piknik potrwa od 9 do 14 w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie na placu Majdanek 13.
Na rzecz terapii dla Kuby cały czas trwa zbiórka na portalu siepomaga.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski