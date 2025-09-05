Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Szansą dla Kuby jest innowacyjne leczenie. Piknik charytatywny w Stargardzie

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Nauka pierwszej pomocy, pokazy sprzętu policyjnego, gry i zabawy dla najmłodszych. To w ramach pikniku charytatywnego „Bezpieczny start - wspólnie dla Kuby", który odbędzie się w Stargardzie.
Nastoletni Kuba potrzebuje ponad 500 tys. zł na leczenie

14-letni Kuba choruje na nowotwór złośliwy kości - mięsaka Ewinga. Szansą jest innowacyjne leczenie. To jednak nie jest refundowane przez NFZ.

- Kuba jest w trakcie leczenia, potrzebujemy 500 tysięcy złotych, aby zakończyć terapię - mówi mama Kuby, pani Anna. - Kubuś prawdopodobnie pierwszy na świecie dostaje taki program leczenia. Robimy wszystko, żeby go ratować. Lekarze wiedzą, że immunoterapia na niego działa, ale koszt immunoterapii faktycznie przekracza możliwości.

Piknik potrwa od 9 do 14 w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie na placu Majdanek 13.

Na rzecz terapii dla Kuby cały czas trwa zbiórka na portalu siepomaga.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
