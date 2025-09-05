Stanowiska do kontroli ciężarówek powstaną na Południowej w Szczecinie

Zatoka do kontroli samochodów ciężarowych powstaje na ulicy Południowej w Szczecinie. Przekazano wykonawcy plac budowy.
Zatoka znajdzie się po prawej stronie jezdni w obu kierunkach, czyli i w stronę ronda Hakena i w stronę centrum. Będą tam dwa stanowiska wagowe i sześć miejsc postojowych dla osobówek.
Budowa ma się zakończyć na początku lutego przyszłego roku i ma kosztować niecałe 2 mln złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
