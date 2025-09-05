Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"Choć nie ma doświadczenia w podróżach międzynarodowych, to szybko się uczy"

Region Julia Nowicka

Fot. PAP/Radek Pietruszka
Prezydent Karol Nawrocki, choć nie ma doświadczenia w podróżach międzynarodowych, to szybko się uczy - tak ocenił pierwszą zagraniczną podróż ekspert z zakresu politologii. W "Radiu Szczecin na wieczór" podsumowano spotkanie w Waszyngtonie.
Prof. Wawrzyniec Konarski, politolog i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula wskazuje, że ta wizyta była ważna dla wizerunku nowego prezydenta.

- Jego wizyta w Ameryce ma być jednym z etapów, jak sądzę, takiego pokazywania, że jest on nie tylko wykształconym historykiem, ale także i praktykiem politycznym, który sobie będzie z tym wszystkim umiał radzić - powiedział prof. Konarski.

Jednocześnie politolog nie jest przekonany, by spotkanie było w stanie wpłynąć na relacje pomiędzy Trumpem a Putinem. Jak mówi profesor Konarski, amerykański prezydent w polityce kieruje się biznesem.

- Bardzo ważną kwestią pozostanie to, w jaki sposób prezydent Trump będzie interpretować swoje działania, czy będzie w jakimś momencie skłonny przyznać, że został na przykład oszukany przez Putina, czy też, że wciąż prowadzi z nim jakąś grę w istocie dla dobra pokoju na świecie - stwierdził prof. Konarski.

Karol Nawrocki kolejną zagraniczną podróż odbędzie 16 września. Spotka się w Berlinie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
