Wilki w Wielgowie

Władze ośrodka dla dzikich zwierząt "Zwierzogród" uspokajają - nie ma powodów do obaw. Wilki to dzikie zwierzęta, które raczej unikają ludzi.
Warto jednak zachować ostrożność - nie puszczać psów bez smyczy, a śmieci wyrzucać tylko do zamykanych pojemników.
Zwierzogród przypomina również, aby nie dokarmiać dzikich zwierząt, bo wtedy uczymy je, że człowiek równa się jedzenie i zachęcamy je w ten sposób do zbliżania się do zabudowań.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zwierzogród przypomina również, aby nie dokarmiać dzikich zwierząt, bo wtedy uczymy je, że człowiek równa się jedzenie i zachęcamy je w ten sposób do zbliżania się do zabudowań.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski