Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

To wyraz hołdu dla tych, którzy nie bali się stanąć w obronie ojczyzny. Na szczecińskim Stołczynie powstał nowy mural poświęcony Emilii Plater - bohaterce powstania listopadowego i symbolowi kobiecej odwagi oraz walki o wolność.

Upamiętnieni zostali też powstańcy listopadowi. Artysta przerobił obraz Jana Bogumiła Rosena "Emilia Plater na czele kosynierów", który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Teraz podobne dzieło - w formie muralu - zdobi ścianę przy ulicy Kościelnej 14 w Szczecinie.



- Mural powstawał 7 dni - mówi Rafał Pol Razecki, autor muralu. - Mam nadzieję, że Stołczyn, który staje się powoli kolebką muralową, przyjmie ciepło ten mural.



- Kolejny i to kolejny historyczny - mówi Paulina Romanowicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna. - A symbolika ja bym powiedziała, że jest taka dość szczególna, dlatego że dużo osób działających na rzecz społeczności Stołczyna to są kobiety, także pasuje.



- Dzięki tak naprawdę jej postaci jako kobiety, która w tamtych czasach miała bardzo trudno i pokazała, że można zajmować się tego typu sprawą, która jest najważniejsza dla wszystkich, żebyśmy żyli w niepodległym państwie - mówi Paweł Pietras z Fundacji Anielskie Serce.



Mural powstał, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski