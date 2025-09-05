Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
To wyraz hołdu dla tych, którzy nie bali się stanąć w obronie ojczyzny. Na szczecińskim Stołczynie powstał nowy mural poświęcony Emilii Plater - bohaterce powstania listopadowego i symbolowi kobiecej odwagi oraz walki o wolność.
Upamiętnieni zostali też powstańcy listopadowi. Artysta przerobił obraz Jana Bogumiła Rosena "Emilia Plater na czele kosynierów", który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Teraz podobne dzieło - w formie muralu - zdobi ścianę przy ulicy Kościelnej 14 w Szczecinie.

- Mural powstawał 7 dni - mówi Rafał Pol Razecki, autor muralu. - Mam nadzieję, że Stołczyn, który staje się powoli kolebką muralową, przyjmie ciepło ten mural.

- Kolejny i to kolejny historyczny - mówi Paulina Romanowicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna. - A symbolika ja bym powiedziała, że jest taka dość szczególna, dlatego że dużo osób działających na rzecz społeczności Stołczyna to są kobiety, także pasuje.

- Dzięki tak naprawdę jej postaci jako kobiety, która w tamtych czasach miała bardzo trudno i pokazała, że można zajmować się tego typu sprawą, która jest najważniejsza dla wszystkich, żebyśmy żyli w niepodległym państwie - mówi Paweł Pietras z Fundacji Anielskie Serce.

Mural powstał, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
