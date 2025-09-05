Dar Szczecina szukał potwora z Loch Ness, teraz wrócił do domu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dar Szczecina wrócił do domu po trzymiesięcznym rejsie po wodach północnej Europy.

Załoga miała okazję przepłynąć też przez jezioro Loch Ness. Czy spotkali tam potwora?





- Akurat z tego co się dowiedzieliśmy, był na L4, więc niestety nie zobaczyliśmy. Ale jezioro głębokie, długie, przebijaliśmy się przez nie prawie dwa dni - mówi Wojciech Malejka, kapitan jachtu Dar Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król

Załoga wzięła udział w tegorocznej edycji The Tall Ships' Races. Przepłynęła przez m.in. Kanał Kaledoński, Wyspy Brytyjskie i wybrzeża Holandii.- Wracamy przede wszystkim z nowymi doświadczeniami morskimi, żeglarskimi, nowe odwiedzone miejsca. Zwiedziliśmy kilka fajnych portów, załoga się spisała super, na największym poziomie. Mam nadzieję, że popłyniemy również w taki rejs jeszcze raz - mówi Przemysław Dziarnowski, zastępca kapitana jachtu Dar Szczecina.Dar Szczecina jest flagową jednostką stolicy Pomorza Zachodniego. Jacht został zbudowany w 1968 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej i od tego czasu odbył liczne rejsy po Morzu Bałtyckim i Północnym oraz po Oceanie Atlantyckim.