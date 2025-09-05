Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Dar Szczecina szukał potwora z Loch Ness, teraz wrócił do domu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Dar Szczecina wrócił do domu po trzymiesięcznym rejsie po wodach północnej Europy.
Załoga wzięła udział w tegorocznej edycji The Tall Ships' Races. Przepłynęła przez m.in. Kanał Kaledoński, Wyspy Brytyjskie i wybrzeża Holandii.

- Wracamy przede wszystkim z nowymi doświadczeniami morskimi, żeglarskimi, nowe odwiedzone miejsca. Zwiedziliśmy kilka fajnych portów, załoga się spisała super, na największym poziomie. Mam nadzieję, że popłyniemy również w taki rejs jeszcze raz - mówi Przemysław Dziarnowski, zastępca kapitana jachtu Dar Szczecina.

Załoga miała okazję przepłynąć też przez jezioro Loch Ness. Czy spotkali tam potwora?

- Akurat z tego co się dowiedzieliśmy, był na L4, więc niestety nie zobaczyliśmy. Ale jezioro głębokie, długie, przebijaliśmy się przez nie prawie dwa dni - mówi Wojciech Malejka, kapitan jachtu Dar Szczecina.

Dar Szczecina jest flagową jednostką stolicy Pomorza Zachodniego. Jacht został zbudowany w 1968 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej i od tego czasu odbył liczne rejsy po Morzu Bałtyckim i Północnym oraz po Oceanie Atlantyckim.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Antoniego Stefańskiego

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 6208 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 6011 razy)
  3. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od wczoraj oglądane 5826 razy)
  4. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 5633 razy)
  5. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4978 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sztuka tkaniny na wystawie w Książnicy Pomorskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nawierzchnia przygotowana do tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dar Szczecina szukał potwora z Loch Ness, teraz wrócił do domu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przemysław Neumann
Rozwój stoczni Gryfia to "potężny impuls dla gospodarki morskiej" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty