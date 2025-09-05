Punkt wymiany ubrań w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu pracę rozpoczął punkt wymiany tekstyliów. Powstał z myślą o tych, którzy wyznają zasadę zero waste. Zasada funkcjonowania punktu jest prosta - żeby coś wziąć, trzeba coś przynieść.

Punkt funkcjonuje od zaledwie kilku godzin i, choć na razie trwają w nim prace porządkowe, już pojawili się pierwsi klienci. - Sprzątamy, układamy. Otworzyliśmy 9.30 i już dwie osoby były. Na przykład kurteczki są bardzo ładne, jest przeciwdeszczowa. Są rzeczy dla dzieci - mówią pani z punktu wymiany tekstyliów.



Projekt ma funkcjonować do końca listopada, ale, jak mówi Kamil Janta-Lipiński ze Stowarzyszenia Kierunek Świnoujście, są plany na kontynuację. - W ramach działań Moc Małych Społeczności udało nam się uzyskać środki i dzięki temu ten punkt mogliśmy przywrócić na targowisku. Projekt oficjalnie jest do 30 listopada tego roku, ale już mamy zaplanowane kolejne działania i kolejne środki - zapewnia.



Punkt znajduje się na targowisku miejskim przy ul. Kołłątaja na stoisku nr 51.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski