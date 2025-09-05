Za fałszywe zgłoszenie o bombie w szkole kobiecie grozi do 8 lat więzienia

Kobieta zatrzymana za fałszywe zgłoszenie. 22-latka w środę zadzwoniła pod numer alarmowy i poinformowała, że na terenie jednej ze stargardzkich szkół znajduje się ładunek wybuchowy.
W dwóch placówkach ewakuowano łącznie ponad 1400 osób, jednak ładunku nie znaleziono. 22-latka była już wcześniej karana za wielokrotne zgłaszanie bezpodstawnych interwencji.
Tym razem usłyszała zarzut wszczęcia fałszywego alarmu, a decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej do 8 lat więzienia.
