Wybory do szczecińskich Rad Osiedli na ostatniej prostej

Do poniedziałku chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury do szczecińskich Rad Osiedli.

Na zgłoszenia do 37 rad osiedli czekamy do 15:30 - mówi Jakub Baranowski, kierownik biura partycypacji społecznej szczecińskiego Urzędu Miasta.- Przypominam: 20 podpisów mieszkańców Szczecina pod zgłoszeniem, więc jeżeli jedna osoba zgłasza swoje zgłoszenie, to musi mieć zgłoszenie i listę poparcia - tłumaczy Baranowski.Na 35 osiedlach mamy 15-osobowe rady, w dwóch największych - na Pogodnie i Gumieńcach - 21-osobowe - dodaje Baranowski.- Przepisy się zmieniły tak, że jeżeli nie będzie odpowiednio 15 osób lub 21 chętnych, w zależności od osiedla, wyborów się nie przeprowadzi. Ich Rad Osiedli po prostu nie będzie przez co najmniej rok. Ewentualnie w przyszłości Rady Osiedla będą mogły powstać na wniosek mieszkańców, więc tym bardziej nie ma na co czekać - mówi kierownik biura partycypacji społecznej szczecińskiego Urzędu Miasta.Kandydatem może być każdy pełnoletni mieszkaniec osiedla, który zbierze 20 podpisów. Wybory na radnych osiedli odbędą się w niedzielę 28 września.