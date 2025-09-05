Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

Nowe biletomaty na przystankach SKM

Antoni Stefański

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecinianie mogą korzystać z 17 nowych biletomatów, rozmieszczonych na przystankach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
Pozostałe, w tym te na Łęknie, Dunikowie i Niebuszewie, zostaną uruchomione do końca roku – mówi Artur Ratuszyński ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

- Tam to są już problemy tylko i wyłącznie z podłączeniem prądu. W dwóch miejscach nie ma licznika, a w jednym po prostu trzeba uruchomić prąd. One też w najbliższych tygodniach będą działały i będą dostępne - mówi Ratuszyński.

Opóźnienie w ich uruchomieniu wynikało z braku współpracy z oprogramowaniem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, dostarczonym przez hiszpańską firmę GMV. Mogłoby dojść do problemów z zakupem biletów - dodaje Ratuszyński.

- W tej chwili cały system jest obsługiwany przy pomocy kart płatniczych oraz systemu BLIK, czyli można wysłać kod i tym kodem po prostu wykonać zakup - mówi Ratuszyński.

Łącznie będą 44 urządzenia, ulokowane na wszystkich przystankach SKM-ki. Ich zakup i uruchomienie opiewa na kwotę prawie 3 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
wrzesień 2025
