Sedinum | Leszek Herman
Dar Młodzieży zacumował w świnoujskim porcie [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Do świnoujskiego portu wpłynął Dar Młodzieży. Można go zwiedzać przy Kapitanacie Portu.
Na pokładzie jednostki nie brakowało turystów, którzy fotografują żaglowiec i rozmawiają z załogą.

- Mamy wrażenia cudowne. Jesteśmy pierwszy raz. Takie nas szczęście spotkało. - Widziałem ten statek w telewizji, ale tak w ogóle to jestem pierwszy raz na nim. Wyobrażam sobie, jak tu jest ciężko dla tych ludzi, jak oni wypłyną w morze. - Bardzo pięknie. Warto było przyjść, żeby po prostu zobaczyć coś takiego wyjątkowego, naprawdę - mówią zwiedzający.

- Od godziny 12 na pokład weszło już 1200 osób. - Ludzie pytają skąd przypłynęliśmy. Z Aalborg, z Danii. Wszyscy są grzeczni - mówią członkowie załogi.

Jednostkę można zwiedzać w weekend między godz. 10 a 18. Dar Młodzieży odpłynie ze Świnoujścia w niedzielę.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

