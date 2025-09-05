Dar Młodzieży zacumował w świnoujskim porcie [ZDJĘCIA]

Do świnoujskiego portu wpłynął Dar Młodzieży. Można go zwiedzać przy Kapitanacie Portu.

- Od godziny 12 na pokład weszło już 1200 osób. - Ludzie pytają skąd przypłynęliśmy. Z Aalborg, z Danii. Wszyscy są grzeczni - mówią członkowie załogi.

Edycja tekstu: Michał Król

Na pokładzie jednostki nie brakowało turystów, którzy fotografują żaglowiec i rozmawiają z załogą.- Mamy wrażenia cudowne. Jesteśmy pierwszy raz. Takie nas szczęście spotkało. - Widziałem ten statek w telewizji, ale tak w ogóle to jestem pierwszy raz na nim. Wyobrażam sobie, jak tu jest ciężko dla tych ludzi, jak oni wypłyną w morze. - Bardzo pięknie. Warto było przyjść, żeby po prostu zobaczyć coś takiego wyjątkowego, naprawdę - mówią zwiedzający.Jednostkę można zwiedzać w weekend między godz. 10 a 18. Dar Młodzieży odpłynie ze Świnoujścia w niedzielę.