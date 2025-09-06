Psiarskie targi w Stargardzie

Źródło Facebook / Merda Ogon. Prozwierzęce targi dobroczynności

Stargard zostanie opanowany w sobotę przez czworonogi. A to wszystko dzięki psiarskim targom Merda Ogon, które ruszają o godz. 10 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie.





W trakcie wydarzenia będzie prowadzona zbiórka darów i pieniędzy na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł - W programie mnóstwo atrakcji - zachęca Małgorzata Bojarska ze stowarzyszenia Lepszy Stargard. - parada adopciaków, stoiska lokalnych firm związanych z branżą produktów i usług dla psów, gra miejska z psem, zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt, pokazy psich sportów i aktywności z psem, prelekcje specjalistów pracujących ze zwierzętami.W trakcie wydarzenia będzie prowadzona zbiórka darów i pieniędzy na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie.