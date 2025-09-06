Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

275 km na rowerze - trwa 8. Ultra Gryfus

Region Piotr Tolko

Fot. Facebook / Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
Fot. Facebook / Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
Fot. Facebook / Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
Fot. Facebook / Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
169 zawodników bierze udział w 8. Ultra Gryfusie – Turystycznym Ultra maratonie Rowerowym Dookoła Zalewu Szczecińskiego. Wytyczone zostały dwie trasy – szosowa i gravelowa, obie mają długość ok. 275 km. Start odbył się o godzinie 6.
To nie tylko wyścig, ale możliwość podziwiania widoków, zwłaszcza na odcinku biegnącym tuż przy Zalewie – po polskiej stornie - mówi Paweł Malinowski, prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

- Zależy nam na tym, żeby rowerzyści, kolarze, którzy wystartują w tych zawodach nie tylko ścigali się, nie tylko rywalizowali, ale też delektowali się pięknem tej trasy, no i też korzystali w pełni z infrastruktury rowerowej, która rozwija się dynamicznie, szczególnie po stronie polskiej - mówi Malinowski.

Najszybsi zawodnicy pokonają trasę w ciągu ok 8 godzin. Limit na przejechanie dystansu to 16 godzin.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
To nie tylko wyścig, ale możliwość podziwiania widoków, zwłaszcza na odcinku biegnącym tuż przy Zalewie – po polskiej stornie - mówi Paweł Malinowski, prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

