Sedinum | Leszek Herman

Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach

Region Anna Pałamar

Fot. Facebook / Rada Osiedla Podjuchy
Wielka piana w osiedlowej fontannie. Taki widok zastali w sobotę rano w parku Wolności mieszkańcy szczecińskich Podjuch.
To kosztowny żart - przekazała w mediach społecznościowych Rada Osiedla Podjuchy - "Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty". Sprawa została zgłoszona do straży miejskiej i szczecińskiego ZWiK-u.

Zgodnie z planem fontanna na placu Wolności miała działać do końca września. Prawdopodobnie w tym sezonie nie zostanie już ponownie uruchomiona.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

