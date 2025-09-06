Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach

Wielka piana w osiedlowej fontannie. Taki widok zastali w sobotę rano w parku Wolności mieszkańcy szczecińskich Podjuch.
To kosztowny żart - przekazała w mediach społecznościowych Rada Osiedla Podjuchy - "Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty". Sprawa została zgłoszona do straży miejskiej i szczecińskiego ZWiK-u.
Zgodnie z planem fontanna na placu Wolności miała działać do końca września. Prawdopodobnie w tym sezonie nie zostanie już ponownie uruchomiona.
