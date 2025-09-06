Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Warsztaty, konsultacje z weterynarzem, parada - psie targi w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Pierwsza pomoc dla psów, konsultacje z weterynarzem czy Parada Adopciaków. To tylko część atrakcji na Targach Merda Ogon w Stargardzie. Przy Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze swoim czworonogiem można wziąć udział w warsztatach i prelekcjach.
- Są ze mną dwa pieski rasy Corgi, to jest dokładnie Welsh Corgi Pembroke i Tosia lat 14 schroniskowiec. Widzę, że jest bardzo dużo ciekawych stanowisk. Chyba czekają nas jakieś prelekcje, więc na pewno posłuchamy. Przyszłam z Goldenem, Tessie ma na imię. Są fajne stoiska, gdzie można coś obejrzeć, można pomoc psu, jeżeli coś się dzieje. Fajne, fajne, bo tu można się dużo dowiedzieć - mówią odwiedzający.

Chcemy uczcić, chcemy świętować, podziękować osobom, które adoptowały swojego psiaka, wyrwały go z piętna bezdomności, dały drugą szansę, nowy dom, nową rodzinę i dużo miłości - mówi współorganizator Magdalena Gabory-Kryńska.

Wydarzenie potrwa do godziny 17.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

