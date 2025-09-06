Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Na wesoło i w formie egzaminu do szkoły artystycznej - tak Stargard dołączył do Narodowego Czytania. W ogrodzie Książnicy Stargardzkiej mieszkańcy miasta zaprezentowali swoje ukochane fraszki i treny Jana Kochanowskiego.
Oceniali ich rektorzy - decydując czy zakwalifikowali się do zmyślonej akademii sztuk pięknych.
- Będę czytać fraszkę o miłości Jana Kochanowskiego. Rozgrzewanie aparatu mowy na pewno, obniżenie głosu celem prawidłowej deklamacji, zapoznanie się z tekstem, bo nie jest on łatwy. - Ja na zdrowie, fraszkę, bo zdrowie jednak w życiu jest najważniejsze. Ja przyszłam tutaj z Fundacji Funerarium, która zajmuje się edukowaniem o śmierci, więc nie mogłam przeczytać nic innego niż tren - mówią uczestnicznki.
Chcemy to zrobić z uśmiechem, z radością, troszeczkę z przymrużeniem oka, po to by pokazać, że nawet twórczość tak odległa w czasie, jak renesansowa twórczość Jana Kochanowskiego może być interpretowana w sposób współczesny - mówi dyrektorka Książnicy Stargardzkiej Jolanta Aniszewska.
Narodowe Czytanie to ogólnopolskie wydarzenie, któremu od 14 lat patronuje Para prezydencka.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł