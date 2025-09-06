Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na wesoło i w formie egzaminu do szkoły artystycznej - tak Stargard dołączył do Narodowego Czytania. W ogrodzie Książnicy Stargardzkiej mieszkańcy miasta zaprezentowali swoje ukochane fraszki i treny Jana Kochanowskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Oceniali ich rektorzy - decydując czy zakwalifikowali się do zmyślonej akademii sztuk pięknych.- Będę czytać fraszkę o miłości Jana Kochanowskiego. Rozgrzewanie aparatu mowy na pewno, obniżenie głosu celem prawidłowej deklamacji, zapoznanie się z tekstem, bo nie jest on łatwy. - Ja na zdrowie, fraszkę, bo zdrowie jednak w życiu jest najważniejsze. Ja przyszłam tutaj z Fundacji Funerarium, która zajmuje się edukowaniem o śmierci, więc nie mogłam przeczytać nic innego niż tren - mówią uczestnicznki.Chcemy to zrobić z uśmiechem, z radością, troszeczkę z przymrużeniem oka, po to by pokazać, że nawet twórczość tak odległa w czasie, jak renesansowa twórczość Jana Kochanowskiego może być interpretowana w sposób współczesny - mówi dyrektorka Książnicy Stargardzkiej Jolanta Aniszewska.Narodowe Czytanie to ogólnopolskie wydarzenie, któremu od 14 lat patronuje Para prezydencka.