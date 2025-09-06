Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego

Całkowite zaćmienie Księżyca będzie można oglądać na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
W niedzielę wieczorem nasz naturalny satelita zanurzy się w cieniu Ziemi i przybierze wyrazistą czerwoną barwę. Aby zobaczyć jak najwięcej i zrozumieć, co dzieje się na niebie pasjonaci ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii przygotują teleskopy i poprowadzą pokaz. Początek o 19.30 na Wałach Chrobrego.
Wspólne oglądanie zaćmienia przygotowano też pod Stargardem. Centrum Nauki Filary zaprasza do Kiczarowa. Miłośnicy obserwacji astronomicznych spotkają się na łące w tej miejscowości o 19.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
