Leszek Herman

Przybyli do Szczecina osadnicy uwiecznieni na wyjątkowej mozaice [ZDJĘCIA]

Agata Rokicka

Fot. Agata Rokicka [Radio Szczecin]
Fot. Agata Rokicka [Radio Szczecin]
Fot. Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" - warsztaty mozaikowe
Fot. Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" - warsztaty mozaikowe
Fot. Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" - warsztaty mozaikowe
Fot. Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" - warsztaty mozaikowe
Fot. Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" - warsztaty mozaikowe
Fot. Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" - warsztaty mozaikowe
"Przybyli" – taki tytuł ma nowa mozaika, która pojawiła się w Szczecinie. Jej inspiracją jest historyczne zdjęcie wykonane w 1947 roku przez Bogdana Celichowskiego. Przedstawia przybyłych do miasta osadników.
Mozaika została wykonana podczas warsztatów prowadzonych na przełomie czerwca i lipca przez Karolinę Gołębiowską – artystkę i społeczniczkę.

- Pojawia się tam motyw walizki, motyw przybysza. My jeszcze dodaliśmy od siebie motyw lustra, tak żeby ci przybysze z przeszłości mogli się spotkać z dzisiejszymi mieszkańcami Szczecina - mówi Gołębiowska.

Mozaika znajduje się przy ulicy 5 Lipca. Jest to miejsce nieprzypadkowe – mówi Marcin Chruśliński ze Stowarzyszenia „Oswajanie miasta".

- Ponieważ po sąsiedzku przy ulicy Jagiellońskiej znajduje się zabytkowy budynek, który po II wojnie światowej pełnił funkcję Urzędu Repatriacyjnego. Bardzo nam zależało, żeby to było właśnie w okolicy i w sąsiedztwie tego budynku - mówi Chruśliński.

Mozaika powstała w ramach projektu „Oswajanie. Program działań społeczno-kulturalnych celebrujących rocznicę 80-lecia zakończenia II wojny światowej”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Oswajanie miasta" dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin. Odsłonięcie mozaiki nastąpi w niedzielę o godzinie 12 przy ul. 5 Lipca 27 w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król
