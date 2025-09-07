Przybyli do Szczecina osadnicy uwiecznieni na wyjątkowej mozaice [ZDJĘCIA]

"Przybyli" – taki tytuł ma nowa mozaika, która pojawiła się w Szczecinie. Jej inspiracją jest historyczne zdjęcie wykonane w 1947 roku przez Bogdana Celichowskiego. Przedstawia przybyłych do miasta osadników.

Edycja tekstu: Michał Król

Mozaika została wykonana podczas warsztatów prowadzonych na przełomie czerwca i lipca przez Karolinę Gołębiowską – artystkę i społeczniczkę.- Pojawia się tam motyw walizki, motyw przybysza. My jeszcze dodaliśmy od siebie motyw lustra, tak żeby ci przybysze z przeszłości mogli się spotkać z dzisiejszymi mieszkańcami Szczecina - mówi Gołębiowska.Mozaika znajduje się przy ulicy 5 Lipca. Jest to miejsce nieprzypadkowe – mówi Marcin Chruśliński ze Stowarzyszenia „Oswajanie miasta".- Ponieważ po sąsiedzku przy ulicy Jagiellońskiej znajduje się zabytkowy budynek, który po II wojnie światowej pełnił funkcję Urzędu Repatriacyjnego. Bardzo nam zależało, żeby to było właśnie w okolicy i w sąsiedztwie tego budynku - mówi Chruśliński.Mozaika powstała w ramach projektu „Oswajanie. Program działań społeczno-kulturalnych celebrujących rocznicę 80-lecia zakończenia II wojny światowej”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Oswajanie miasta" dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin. Odsłonięcie mozaiki nastąpi w niedzielę o godzinie 12 przy ul. 5 Lipca 27 w Szczecinie.