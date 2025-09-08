Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Grupa szczecinian chce lodowiska przez cały rok

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińska Rada Miasta rozpatrzy we wtorek wniosek grupy mieszkańców w sprawie budowy całorocznego lodowiska oraz torów do curlingu - w tym jednego z nich dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
W grudniu ubiegłego roku inicjatywę - blisko tysiąca osób - poparła Komisja do spraw Sportu oraz dziewięć lokalnych organizacji działających na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.

Nowe kryte lodowisko w Szczecinie miałoby powstać do roku 2029 za kwotę 35 milionów złotych. Obiekt ten miałby spełniać wymogi Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oraz Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

