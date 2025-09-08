Spotkanie Trump - Nawrocki. Wojewoda krytykuje zamieszanie medialne

To była ważna i potrzebna wizyta - niepotrzebne są przepychanki. Wojewoda zachodniopomorski komentuje w ten sposób zamieszanie wokół spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
- Każda wizyta Prezydenta RP w Stanach Zjednoczonych to jest dobra wiadomość dla Polaków. Niepotrzebne są tylko takie polityczne przepychanki. Przerzucanie się, kto jest ważniejszy, kto jest większy jest absolutnie niepotrzebne - powiedział Adam Rudawski.
Politycy Koalicji Obywatelskiej zarzucali ekipie Karola Nawrockiego, że uniemożliwiła ona uczestnictwo w rozmowach przedstawicielom rządu. Karol Nawrocki ripostował, że to rząd nie radzi sobie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski