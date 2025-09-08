Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Spotkanie Trump - Nawrocki. Wojewoda krytykuje zamieszanie medialne

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To była ważna i potrzebna wizyta - niepotrzebne są przepychanki. Wojewoda zachodniopomorski komentuje w ten sposób zamieszanie wokół spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
Wojewoda zachodniopomorski: moja misja w regionie nie jest jeszcze zakończona

Adam Rudawski
Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce
Zdaniem Adama Rudawskiego, to dobrze, że polski prezydent spotkał się z gospodarzem Białego Domu. W porannych "Rozmowach pod krawatem" Radia Szczecin skrytykował jednak zamieszanie medialne, które powstało wokół tych rozmów.

- Każda wizyta Prezydenta RP w Stanach Zjednoczonych to jest dobra wiadomość dla Polaków. Niepotrzebne są tylko takie polityczne przepychanki. Przerzucanie się, kto jest ważniejszy, kto jest większy jest absolutnie niepotrzebne - powiedział Adam Rudawski.

Politycy Koalicji Obywatelskiej zarzucali ekipie Karola Nawrockiego, że uniemożliwiła ona uczestnictwo w rozmowach przedstawicielom rządu. Karol Nawrocki ripostował, że to rząd nie radzi sobie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty