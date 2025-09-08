Nowy wodociąg w ciągu ul. Żeliwnej [ZDJĘCIE]

Zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeliwnej w Szczecinie.
Przebudowany został odcinek wodociągu o długości 500 metrów, a także dodatkowe 160 metrów przyłączy.
Na całej długości ulicy wykonano także nową nawierzchnię. Roboty trwały cztery miesiące. Koszt inwestycji to ponad milion 200 tysięcy złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Na całej długości ulicy wykonano także nową nawierzchnię. Roboty trwały cztery miesiące. Koszt inwestycji to ponad milion 200 tysięcy złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas