Tunel pod Świną w prestiżowym konkursie REGIOSTARS 2025

Region Joanna Maraszek

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Tunel pod Świną został wytypowany do prestiżowego konkursu REGIOSTARS 2025, organizowanego przez Komisję Europejską. Znalazł się wśród 25 inwestycji z całej Unii.
Do konkursu zgłoszonych było 266 projektów, Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że miejscowy tunel znalazł się w zaszczytnym gronie.

- Jesteśmy bardzo dumni jako mieszkańcy Świnoujścia, bo już wygraliśmy tym, że mamy tunel. Teraz tego powodu do dumy i radości jest jeszcze więcej. Jesteśmy w gronie 25 inwestycji z unijnym dofinansowaniem, wśród nich są cztery z Polski - dodaje Basałygo.

Dodaje, że do wygranej dołożyć może się każdy. - To jest bardzo prestiżowy europejski konkurs. Głosować można internetowo do 15 października - podkreśla Basałygo.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

