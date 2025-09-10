Tunel pod Świną w prestiżowym konkursie REGIOSTARS 2025

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia

Tunel pod Świną został wytypowany do prestiżowego konkursu REGIOSTARS 2025, organizowanego przez Komisję Europejską. Znalazł się wśród 25 inwestycji z całej Unii.

Do konkursu zgłoszonych było 266 projektów, Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że miejscowy tunel znalazł się w zaszczytnym gronie.



- Jesteśmy bardzo dumni jako mieszkańcy Świnoujścia, bo już wygraliśmy tym, że mamy tunel. Teraz tego powodu do dumy i radości jest jeszcze więcej. Jesteśmy w gronie 25 inwestycji z unijnym dofinansowaniem, wśród nich są cztery z Polski - dodaje Basałygo.



Dodaje, że do wygranej dołożyć może się każdy. - To jest bardzo prestiżowy europejski konkurs. Głosować można internetowo do 15 października - podkreśla Basałygo.



Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.



Autorka edycji: Joanna Chajdas