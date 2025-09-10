Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pomoc obywatelom Ukrainy. Nowa wersja projektu ustawy w Sejmie

Sejm zajmuje się nową wersją projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Poprzednie rozwiązania zostały zawetowane przez prezydenta Nawrockiego, który domagał się wypłacania 800 plus tylko pracującym Ukraińcom.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed wypłaceniem świadczeń na dzieci sprawdzi, czy cudzoziemiec był aktywny zawodowo i czy nie wyjechał z Polski - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mateusz Bochenek. - Prawo do świadczeń, w tym 800+, powiązane będzie z aktywnością na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole.

Prawo i Sprawiedliwość domaga się uwzględnienia poprawek zaproponowanych wcześniej przez prezydenta Nawrockiego.

- Zaostrzenie kar dla tych, którzy nielegalnie przekraczają polską granicę. Chcemy kar dla tych, którzy propagują w Polsce idee banderowskie - odpowiada poseł Paweł Chraniak.

Sejmowe prace nad projektem mają zakończyć się w ekspresowym tempie, a ustawa trafi pod głosowanie w piątek.

Relacja Michała Makowskiego [IAR]

Najnowsze podcasty