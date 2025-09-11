Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Trampoliny są, ale nie można na nich skakać. Huśtawka jest, ale przeraźliwie skrzypi. Mieszkańcy skarżą się na otwarty 2 lata temu obiekt do zabaw dla dzieci na placu Zgody w Szczecinie.
- Przeszkadza to skrzypienie, bo to jest denerwujące. - Jesteśmy zasmuceni, że są remonty na placu zabaw. - One były już w złym stanie ponad miesiąc temu, no i dlatego coraz gorzej się na niej skakało, bo elementy były już powyrywane. - Fajnie byłoby jakby miasto bardziej dbało o konserwację, żeby te huśtawki nie skrzypiały, żeby trampoliny działały, bo nie sztuką jest zrobić ładne miejsce, tylko sztuką jest o nie zadbać, żeby było funkcjonalne... - podkreślają mieszkańcy,

- Miasto zweryfikowało sygnał z końca lipca o uszkodzonych trampolinach i zamówiło nowe elementy, które zastąpią uszkodzone części - mówi Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego Urzędu Miasta Szczecin.

- Czekamy na te elementy. Mamy nadzieję, że już niedługo trampoliny wrócą do użytku. Natomiast jeśli chodzi o huśtawkę, to żaden sygnał w jej sprawie do nas nie dotarł. W związku z tym zweryfikujemy to i zlecimy serwis huśtawek - dodaje Cyza-Słomska.

Trampoliny i huśtawki są częścią placu zabaw, urządzonego na placu Zgody podczas przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Remont zakończył się pod koniec sierpnia 2024 roku i kosztował prawie 50 milionów złotych brutto.

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

