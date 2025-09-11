Duże zmiany w "pielęgniarskim" programie stypendialnym

Wyższa kwota i inna grupa stypendystów - to zmiany w programie stypendialnym dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy z Zachodniopomorskiego. Wsparcie uruchomił samorząd województwa.

Edycja tekstu: Michał Król

Program będzie obowiązywał przez dziewięć miesięcy, czyli od 1 października do 30 czerwca przyszłego roku - wyjaśnia Mateusz Moksik z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.- Doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie - po pierwsze - zwiększenie kwoty stypendium z 1000 złotych brutto na 1500 zł. Do tego zmiana grupy docelowej ze studentów pierwszego roku, na studentów trzeciego roku kierunek pielęgniarstwo, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych - mówi Moksik.O stypendium "pielęgniarskie" będą mogli się ubiegać głównie studenci mieszkający w województwie zachodniopomorskim. Nabór wniosków rozpocznie się prawdopodobnie za dwa tygodnie.Program zostanie w całości sfinansowany z budżetu województwa zachodniopomorskiego.