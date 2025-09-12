Pracowita noc strażaków w regionie

Kolejna burzowa noc w Zachodniopomorskiem. Minionej doby Straż Pożarna odnotowała trzydzieści cztery zdarzenia atmosferyczne - mówi asp. Dariusz Schacht rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Działania naszych strażaków związane były głównie z pompowaniem wody z zalanych posesji, piwnic, dróg czy rodzinnych ogródków działkowych. Były to też działania związane z usuwaniem powalonych gałęzi i konarów drzew - mówi Schacht.Najwięcej interwencji ubiegłej nocy było w powiecie kamieńskim.