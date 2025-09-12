Młodzi o młodych i dla młodych. Pierwszy Konwent Młodzieży Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA]

Patryk Mitrenga Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Mają dobre pomysły, ale też problemy z dotarciem do szkoły. Rozwijają się, ale dla ich przedsięwzięć brakuje finansowania. Młodzi z regionu spotkali się w Szczecinie na pierwszym Konwencie Młodzieży Pomorza Zachodniego.

Wymienili doświadczenia, rozmawiali o przyszłości i o sprawach lokalnych. Ponad 70 osób między innymi z Goleniowa, Choszczna, Kołobrzegu i Świnoujścia poruszyło m.in. kwestie problemów osób z mniejszych miejscowości - relacjonuje przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maciej Dąbrowski.



- Przede wszystkim wykluczenie komunikacyjne, dotyczy tej młodzieży, która nie ma prawa jazdy jeszcze, albo nie ma po prostu dostępu do samochodu, aby móc samemu się przemieszczać. W kwestii też bezpieczeństwa, bo ostatnie dni pokazały jak bardzo jest ono ważne. Istotne jest tutaj także samo wspieranie inicjatyw, które młodzi podejmują - dodaje Dąbrowski.



Młodym - jak sami mówią - brakuje wsparcia finansowego do realizowania naukowych projektów.



Patryk Mitrenga z Gryfina jest w grupie licealistów, którzy zbudowali własną mikrosatelitę i pracują nad budową rakiety naddźwiękowej. - Widzimy, że jest problem z finansowaniem. Dzisiaj rozmawialiśmy też z panem marszałkiem o problemie braku finansowania dla młodych naukowców w szkołach średnich. Sami się zderzyliśmy ze ścianą, bo choć mamy umiejętności i zespół, to pieniądze są przeszkodą... - podkreśla Mitrenga.



Konwent Młodzieży Pomorza Zachodniego skupia osoby z samorządów uczniowskich i Młodzieżowych Rad Miasta, działających w województwie.



