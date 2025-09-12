Akt oskarżenia za znieważenie policjantów na granicy

Jest akt oskarżenia wobec kolejnego mężczyzny, który znieważył policjantów podczas protestu na granicy.
53-letni Paweł S. według śledczych kierował obelgi pod adresem sześciu funkcjonariuszy. Do sytuacji doszło podczas czerwcowego protestu przy przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck. Grupa manifestujących sprzeciwiała się wtedy napływowi do Polski nielegalnych imigrantów.
Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu kara grzywny, a nawet rok więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
