Akt oskarżenia za znieważenie policjantów na granicy

Region Elżbieta Bielecka

Granica państwa w Rosówku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest akt oskarżenia wobec kolejnego mężczyzny, który znieważył policjantów podczas protestu na granicy.
53-letni Paweł S. według śledczych kierował obelgi pod adresem sześciu funkcjonariuszy. Do sytuacji doszło podczas czerwcowego protestu przy przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck. Grupa manifestujących sprzeciwiała się wtedy napływowi do Polski nielegalnych imigrantów.

Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu kara grzywny, a nawet rok więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

