Miłośnicy ryb mogą zacierać ręce...

Świnoujście szykuje śledziowy piknik, na którym nie zabraknie kulinarnych atrakcji.
Rozmowy o kulinariach, degustacje i pokaz gotowania na żywo, to tylko niektóre atrakcje, jak mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.
- Organizujemy piknik śledziowy. Wydarzenie odbędzie się oczywiście w muszli koncertowej. Będziemy przypominać o kulinarnych tradycjach regionu. Będzie przystawka, będzie danie główne, będzie także deser. Wszystko związane z rybami... - dodaje Basałygo.
Piknik śledziowy rozpocznie się w sobotę w południe przy muszli koncertowej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Organizujemy piknik śledziowy. Wydarzenie odbędzie się oczywiście w muszli koncertowej. Będziemy przypominać o kulinarnych tradycjach regionu. Będzie przystawka, będzie danie główne, będzie także deser. Wszystko związane z rybami... - dodaje Basałygo.
Piknik śledziowy rozpocznie się w sobotę w południe przy muszli koncertowej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas