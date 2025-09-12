Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Miłośnicy ryb mogą zacierać ręce...

Region Joanna Maraszek

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujście szykuje śledziowy piknik, na którym nie zabraknie kulinarnych atrakcji.
Rozmowy o kulinariach, degustacje i pokaz gotowania na żywo, to tylko niektóre atrakcje, jak mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

- Organizujemy piknik śledziowy. Wydarzenie odbędzie się oczywiście w muszli koncertowej. Będziemy przypominać o kulinarnych tradycjach regionu. Będzie przystawka, będzie danie główne, będzie także deser. Wszystko związane z rybami... - dodaje Basałygo.

Piknik śledziowy rozpocznie się w sobotę w południe przy muszli koncertowej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najnowsze podcasty