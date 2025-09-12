Radni Sejmiku wsparli placówkę opiekuńczą w Dębnie

Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)

800 tysięcy złotych przekazali - z budżetu województwa - radni Sejmiku na wsparcie dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

To dotacja celowa dla jednostki, której utrzymanie z miesiąca na miesiąc sukcesywnie wzrasta - mówi Dorota Rybarska-Jarosz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.



- To jest dom dla 42 dzieci z niepełnosprawnościami, które są pozbawione sądownie opieki rodzicielskiej rodzin biologicznych. W tej chwili chcemy placówkę wyprowadzić z kryzysu - dodaje Rybarska-Jarosz.



Zdaniem Doroty Rybarskiej-Jarosz istotne - przy tej dotacji - jest także zwiększenie wynagrodzenia dla opiekunów przebywających w placówce dzieci.



- Chcemy zabezpieczyć, żeby ta kadra, która jest teraz, była z tymi dziećmi i z tą młodzieżą cały czas, żeby nie musiała szukać innej pracy, lepiej płatnej - w szkołach czy poradniach. Zależy nam, żeby w tej placówce była osadzona na stałe. Musimy im pomóc... - podkreśla Rybarska-Jarosz.



Dodajmy jeszcze, że w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie około tysiąca godzin miesięcznie przeznaczonych jest na dziecięcą terapię oraz na rehabilitację.



Autorka edycji: Joanna Chajdas