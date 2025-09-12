Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni

Region Piotr Tolko

fot. Piotr Tolko/ Archiwum Rodzinne
fot. Piotr Tolko/ Archiwum Rodzinne
fot. Piotr Tolko/ Archiwum Rodzinne
fot. Piotr Tolko/ Archiwum Rodzinne
Mija dokładnie 80 lat od uruchomienia piekarni Wojciechowskich w Szczecinie.
Jak wspomina Andrzej Wojciechowski, zakład uruchamiał jego ojciec Franciszek, który 12 września 1945 roku otrzymał od władz Szczecina akt uprawniający do "produkcji pieczywa dla mieszkańców miasta".

- Tata w maju 1945 roku przyjechał tutaj do Szczecina, a w czerwcu już zaczynał na tym terenie swoją działalność. To wszystko było organizowane w pośpiechu, żeby jak najszybciej zagospodarować lokal i uruchomić piekarnię, bo to była jego pasja... - relacjonuje Wojciechowski.

Andrzej Wojciechowski dodaje, że obecnie zakład prowadzi kolejne pokolenie szczecińskich piekarzy. - W tej chwili działalność prowadzi mój młodszy syn Przemysław. Mamy w tej branży mało fachowców i to jest wielka szkoda. Prawdziwych pasjonatów jest niewielu - podkreśla Wojciechowski.

Chleb szczeciński wypiekany przez Andrzeja Wojciechowskiego w 2015 roku został wpisany przez ministerstwo rolnictwa na Listę Produktów Tradycyjnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
