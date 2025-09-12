Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Najstarszy plac zabaw w Kołobrzegu zyskał nowe życie [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Po kompleksowej modernizacji powstało tu "Miejskie Safari". Ogródek Jordanowski przy ulicy Unii Lubelskiej, to kolejny tematyczny plac zabaw w mieście.
W dzielnicy Radzikowo działa już "Plac Muzyków", z kolei w porcie powstaje "Morski Raj".

W centrum zakończyły się natomiast odbiory najnowszej inwestycji, a plac zabaw został ozdobiony motywami zwierzęcymi. Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza mówi, że na miejscu powstały atrakcje zarówno dla mniejszych, jak i dla nieco starszych dzieci.

- Każdy znajdzie coś dla siebie... Pojawiły się tutaj nie tylko huśtawki, bujaki i piaskownice, ale też takie większe zabawki. Dzieci mogą ze sobą współpracować i wspólnie się bawić. Wykorzystaliśmy istniejącą na placu górkę do tego, żeby postawić na niej część zabawek - podkreśla Kujaczyński.

Cała inwestycja kosztowała 1,7 mln zł, a na sobotę zaplanowano oficjalne otwarcie. Od godz. 12 na miejscu czekać będą animacje, konkursy i darmowe lody.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Najnowsze podcasty