Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zwiedzanie pociągów, prezentacja hali naprawczo-przeglądowej czy przejażdżka zabytkowym "Ganzem" - takie atrakcje to prawdziwa gratka dla miłośników kolei. Przygotowano je z okazji 65-lecia Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie.
Odwiedzający mogą wylosować przejażdżkę "Ganzem", otrzymać gadżety Polregio, zwiedzić nasz tabor, odwiedzić naszą halę napraw, wejść pod pociąg, zobaczyć jak wygląda to od kuchni - mówi rzecznik Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio w Szczecinie Damian Kurpiel.

- Syn jest miłośnikiem kolei i w zasadzie nawet tu mieszkamy, więc nie mogliśmy tu nie przyjść. - Symulator, muzeum kolejowe, można wejść do hali z pociągami - jest fajnie. - Od 40 lat tutaj mieszkam i mam do czynienia z pociągami. Jeszcze mi się nie znudziło. - Lubię te wszystkie pociągi, bo chcę być maszynistą w PKP Intercity - mówią odwiedzający.

Dzień otwarty zakończy się o godzinie 14. Wejście do lokomotywowni jest od ul. Białowieskiej 23.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

