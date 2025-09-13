Koci Hałas na Łące Kany [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kiermasz, licytacje i koncerty, a to wszystko dla naszych czworonożnych przyjaciół. Na Łące Kany trwa Koci Hałas zorganizowany przez Fundację "Anioły Zwierząt Niczyich".

- Robimy wielki hałas dla naszych podopiecznych, ponad 60 kotów, które są w naszej fundacji pod naszą opieką - mówi Karolina Tyczyńska, wolontariuszka Fundacji Anioły Zwierząt Niczyich, Złocieniec. Mamy nasze stoisko fundacyjne, w którym można zakupić gadżety naszej fundacji, super kalendarze, kubki, ręcznie malowane unikatowe torby, a od 17 zaczną się genialne koncerty.



- Potrzebne są takie inicjatywy. To jest zawsze jakieś wsparcie dla schronisk. Nie każde zwierzątko ma na tyle szczęścia, żeby znaleźć sobie właściciela. - Jak najbardziej trzeba wspierać takie inicjatywy. Kupiłam plakat z fundacji oraz wybrałam książkę na zasadzie "co łaska". - Mamy tyle bezdomnych kotów. Jest tyle kotów w potrzebie, więc kto im pomoże, jeżeli nie my? - mówią uczestnicy spotkania na Łące Kany.



Koci Hałas to też muzyczne atrakcje - do wieczora na Łące Kany potrwają koncerty - zagra Zament, Black Meadow i Dirty Deeds.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski