Sedinum | Leszek Herman

Koci Hałas na Łące Kany [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kiermasz, licytacje i koncerty, a to wszystko dla naszych czworonożnych przyjaciół. Na Łące Kany trwa Koci Hałas zorganizowany przez Fundację "Anioły Zwierząt Niczyich".
- Robimy wielki hałas dla naszych podopiecznych, ponad 60 kotów, które są w naszej fundacji pod naszą opieką - mówi Karolina Tyczyńska, wolontariuszka Fundacji Anioły Zwierząt Niczyich, Złocieniec. Mamy nasze stoisko fundacyjne, w którym można zakupić gadżety naszej fundacji, super kalendarze, kubki, ręcznie malowane unikatowe torby, a od 17 zaczną się genialne koncerty.

- Potrzebne są takie inicjatywy. To jest zawsze jakieś wsparcie dla schronisk. Nie każde zwierzątko ma na tyle szczęścia, żeby znaleźć sobie właściciela. - Jak najbardziej trzeba wspierać takie inicjatywy. Kupiłam plakat z fundacji oraz wybrałam książkę na zasadzie "co łaska". - Mamy tyle bezdomnych kotów. Jest tyle kotów w potrzebie, więc kto im pomoże, jeżeli nie my? - mówią uczestnicy spotkania na Łące Kany.

Koci Hałas to też muzyczne atrakcje - do wieczora na Łące Kany potrwają koncerty - zagra Zament, Black Meadow i Dirty Deeds.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
12345
12345

