Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Piknik śledziowy w Świnoujściu. "Można stworzyć ciekawe dania bazujące na rybach" [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W powietrzu aromat smażonych warzyw i przypraw, a na patelni ryba, jakich mało. Do tego rozmowy i prelekcje na temat nie tylko gotowania, ale i samych bałtyckich ryb. Tak wyglądał piknik śledziowy w Świnoujściu.
Atrakcji na patelni i wkoło niej nie brakowało. Prowadzącym wydarzenie był nas dziennikarz Robert Bochenko, który zapewnia, że ryby nie tylko smakują, ale też są bardzo zdrowe.

- Wielka patelnia, a na niej dorszowe przygody, bo dzisiaj tutaj gramy tym, co pływa albo pływało w Bałtyku. Chcemy pokazać tym, którzy tu przyszli, że można stworzyć ciekawe dania bazujące na rybach. Były już śledzie w wersji kanapka ze śledziem i remuladą. Była już zupa rybna - mówi Robert Bochenko.

- Zainteresowanie duże. Ludzie pytają, jak to jest zrobione, jakie są warzywa świeże, mrożone, czy ryba jest świeża, mrożona i czy smakuje. Robimy sałatkę niemiecką, będziemy podawać ze śledziem - mówi kobieta.

- My po prostu oglądamy jak to się robi tutaj. - Dowiedziałam się, że rybę można w szpinaku zrobić, a lubię szpinak - mówi jedna z uczestniczek pikniku.

Projekt "Odkryj tradycje i bogactwo turystyczne Kurortów Wyspy Uznam" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9191 razy)
  2. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od wczoraj oglądane 6757 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4102 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3446 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3290 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty