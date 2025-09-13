Piknik śledziowy w Świnoujściu. "Można stworzyć ciekawe dania bazujące na rybach" [ZDJĘCIA]

W powietrzu aromat smażonych warzyw i przypraw, a na patelni ryba, jakich mało. Do tego rozmowy i prelekcje na temat nie tylko gotowania, ale i samych bałtyckich ryb. Tak wyglądał piknik śledziowy w Świnoujściu.
Atrakcji na patelni i wkoło niej nie brakowało. Prowadzącym wydarzenie był nas dziennikarz Robert Bochenko, który zapewnia, że ryby nie tylko smakują, ale też są bardzo zdrowe.
- Wielka patelnia, a na niej dorszowe przygody, bo dzisiaj tutaj gramy tym, co pływa albo pływało w Bałtyku. Chcemy pokazać tym, którzy tu przyszli, że można stworzyć ciekawe dania bazujące na rybach. Były już śledzie w wersji kanapka ze śledziem i remuladą. Była już zupa rybna - mówi Robert Bochenko.
- Zainteresowanie duże. Ludzie pytają, jak to jest zrobione, jakie są warzywa świeże, mrożone, czy ryba jest świeża, mrożona i czy smakuje. Robimy sałatkę niemiecką, będziemy podawać ze śledziem - mówi kobieta.
- My po prostu oglądamy jak to się robi tutaj. - Dowiedziałam się, że rybę można w szpinaku zrobić, a lubię szpinak - mówi jedna z uczestniczek pikniku.
Projekt "Odkryj tradycje i bogactwo turystyczne Kurortów Wyspy Uznam" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
