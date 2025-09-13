Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zlot zabytkowych pojazdów w Świnoujściu. Królują stare motocykle

Region Joanna Maraszek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Rajd i wspomnienie historii. W Świnoujściu z okazji 80-lecia polskiej administracji w mieście odbywa się zlot zabytkowych pojazdów. Wśród maszyn królują Junaki.
Pojazdy można podziwiać przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego na placu Rybaka.

- Jesteśmy pierwszy raz na takim zlocie, ale naprawdę wrażenia są super. - Wrażenia są fajne i bardzo mi się podobają maszyny. - W sumie jest około 40 motocykli, kilka pojazdów i to fajne takie, bo są nasze żuczki zabytkowe. Bardzo fajna atmosfera. - Junaki wpadły w oko. Jak zawsze. Stare motocykle są najlepsze. - Miło, takie wzloty powinny być częściej organizowane. - Nasze czasy to MZ-ka, ETZ-ta - to głosy odwiedzających zlot.

Junaki i inne zabytkowe pojazdy dostępne będą do niedzieli godziny 12.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
