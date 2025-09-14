Ruch tramwajowy na Matejki wstrzymany

Ulica Matejki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Do poniedziałku wstrzymany został ruch tramwajów linii nr 5 i nr 11 w ciągu ulicy Matejki w Szczecinie. Chodzi o odcinek od placu Rodła do skrzyżowania z ulicą Malczewskiego.