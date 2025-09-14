Ruch tramwajowy na Matejki wstrzymany

Do poniedziałku wstrzymany został ruch tramwajów linii nr 5 i nr 11 w ciągu ulicy Matejki w Szczecinie. Chodzi o odcinek od placu Rodła do skrzyżowania z ulicą Malczewskiego.
Obecnie tramwajowe piątki od placu Rodła kierowane są do Dworca Niebuszewo, natomiast kursowanie jedenastek zostało do poniedziałku całkowicie zawieszone.
Na czas zamknięcia torowiska uruchomiona została zastępcza linia autobusowa nr 805. Kursuje na trasie od placu Rodła do pętli Stocznia Szczecińska.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł