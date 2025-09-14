Problem z parkowaniem przy szpitalu na ul. Unii Lubelskiej zostanie rozwiązany

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Pacjenci szczecińskiego szpitala przy ul. Unii Lubelskiej i ich odwiedzający jeszcze przez ponad rok będą się mierzyć z problemami z parkowaniem w okolicach tej placówki. Parking tymczasowy jest niemal cały czas szczelnie wypełniony samochodami.





- Przepraszam za te kłopoty najmocniej, ale będziemy mieć ponad 600 miejsc parkingowych właśnie w tym budynku, w tych podziemiach. Także chwilowe niestety kłopoty z parkowaniem, będą zakończone pod koniec 2026 roku, to mogę Państwu obiecać.



W nowym budynku znajdą się też m.in. jednostki kliniczne i dydaktyczne, sale wykładowe, laboratoria i poradnie dla pacjentów.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł Problem rozwiąże się, gdy powstanie zupełnie nowy podziemny parking w budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczym – mówi rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Leszek Domański.- Przepraszam za te kłopoty najmocniej, ale będziemy mieć ponad 600 miejsc parkingowych właśnie w tym budynku, w tych podziemiach. Także chwilowe niestety kłopoty z parkowaniem, będą zakończone pod koniec 2026 roku, to mogę Państwu obiecać.W nowym budynku znajdą się też m.in. jednostki kliniczne i dydaktyczne, sale wykładowe, laboratoria i poradnie dla pacjentów.