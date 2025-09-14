Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Świt zagra z Resovią - podczas meczu można pomóc

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Piłkarze Świtu chcą zrehabilitować się za ostatnią wysoką wyjazdową porażką 2:5 ze Stalą Stalowa Wola w drugiej lidze. Szczecinianie zmierzą się w niedzielę u siebie z Resovią Rzeszów w ósmej kolejce rozgrywek.
Rywal Dumy Północy po raz ostatni wygrał ligowy pojedynek ósmego sierpnia i notuje obecnie serię czterech spotkań bez zwycięstwa.

Tomasz Kafarski trener Świtu nie spodziewa się łatwej przeprawy z Resovią, która w tym sezonie na boiskach rywali nie doznała jeszcze porażki.

- Przed nami trudny mecz, chociaż niektórym może się wydawać, że łatwy. Przyjedzie drużyna dobrze zmotywowana i przed nami trudne zadanie, ale my jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy zwycięstwa u siebie i tylko zwycięstwami jesteśmy w stanie piąć się do góry w tabeli - mówi Kafarski.

Niedzielny mecz piłkarzy Świtu z Resovią Rzeszów rozpocznie się o godzinie 15 na stadionie przy Stołczyńskiej w Szczecinie.

Podczas pojedynku odbędzie się zbiórka pieniędzy, licytacja koszulek z autografami zawodników i kiermasz ciast. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Duchenne"a Adasia Orlika syna naszego redakcyjnego kolegi Sławomira Orlika.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Tomasz Kafarski trener Świtu nie spodziewa się łatwej przeprawy z Resovią, która w tym sezonie na boiskach rywali nie doznała jeszcze porażki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9300 razy)
  2. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od przedwczoraj oglądane 9172 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4191 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3499 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3347 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty