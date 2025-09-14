Świt zagra z Resovią - podczas meczu można pomóc

Piłkarze Świtu chcą zrehabilitować się za ostatnią wysoką wyjazdową porażką 2:5 ze Stalą Stalowa Wola w drugiej lidze. Szczecinianie zmierzą się w niedzielę u siebie z Resovią Rzeszów w ósmej kolejce rozgrywek.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Rywal Dumy Północy po raz ostatni wygrał ligowy pojedynek ósmego sierpnia i notuje obecnie serię czterech spotkań bez zwycięstwa.Tomasz Kafarski trener Świtu nie spodziewa się łatwej przeprawy z Resovią, która w tym sezonie na boiskach rywali nie doznała jeszcze porażki.- Przed nami trudny mecz, chociaż niektórym może się wydawać, że łatwy. Przyjedzie drużyna dobrze zmotywowana i przed nami trudne zadanie, ale my jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy zwycięstwa u siebie i tylko zwycięstwami jesteśmy w stanie piąć się do góry w tabeli - mówi Kafarski.Niedzielny mecz piłkarzy Świtu z Resovią Rzeszów rozpocznie się o godzinie 15 na stadionie przy Stołczyńskiej w Szczecinie.Podczas pojedynku odbędzie się zbiórka pieniędzy, licytacja koszulek z autografami zawodników i kiermasz ciast. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Duchenne"a Adasia Orlika syna naszego redakcyjnego kolegi Sławomira Orlika.