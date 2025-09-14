Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Do biegu w piżamach. Celem pomoc chorym na raka [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka, Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Pokaz mody piżamowej, rzut poduszką w dal czy zumba w szlafroku - to tylko część atrakcji podczas 3. Trzebiatowskiego Biegu w Piżamach.
Mieszkańcy w szlafmycach i wygodnych kapciach zebrali się od ratuszem, skąd wystartował bieg.

- Rodzice też biegną i dzieci też biegną. - W szlafrokach, w piżamach. Ja mam piżamę w misia, w kratkę i bluzę różową, żeby było ciepło - mówią uczestnicy.

- Chcemy wysłać sygnał do rodzin i ich dzieci zmagających się z chorobami onkologicznymi, że nie są same. Wiem, że razem jest łatwiej po prostu. Jeśli ten problem dzieli się na kilka osób, wtedy jest łatwiej - mówi Andrzej Tomczyk, organizator biegu.

Impreza ma na celu okazanie wsparcia dla osób chorujących onkologiczne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
