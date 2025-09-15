Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Przejazd kolejowy w Kliniskach Wielkich zamknięty

Region Kamila Kozioł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Przejazd kolejowo-drogowy w Kliniskach Wielkich będzie od poniedziałku czasowo wyłączony z ruchu. To przez remont.
Kierowcy nie będą mogli przejechać tamtędy od godz. 8 i muszą przygotować się na wielokilometrowe objazdy. Te będą prowadzić przez węzeł Goleniów Południe i miejscowość Rurzyca.

Powrót do stałej organizacji ruchu planowany jest na najbliższy piątek 19 września na godz. 15.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

