Przejazd kolejowy w Kliniskach Wielkich zamknięty

Przejazd kolejowo-drogowy w Kliniskach Wielkich będzie od poniedziałku czasowo wyłączony z ruchu. To przez remont.
Kierowcy nie będą mogli przejechać tamtędy od godz. 8 i muszą przygotować się na wielokilometrowe objazdy. Te będą prowadzić przez węzeł Goleniów Południe i miejscowość Rurzyca.
Powrót do stałej organizacji ruchu planowany jest na najbliższy piątek 19 września na godz. 15.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
