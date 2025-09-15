Kolejny etap odkomarzania w Stargardzie

W poniedziałek w Stargardzie rozpocznie się kolejne odkomarzanie.

Edycja tekstu: Michał Król

Środek, który ogranicza liczebność uciążliwych owadów, ale też meszek i kleszczy, specjalne ekipy rozpylą m.in. w parkach, rejonach trawników i zieleńców, przy kanale Młyńskim, ale też przy ul. Tańskiego, Armii Krajowej, na os. Zachód oraz na starym i nowym cmentarzu.Urzędnicy proszą, aby nie zbliżać się do miejsc oprysków. Okoliczni mieszkańcy powinni też na czas akcji pozamykać okna.