Kolejny etap odkomarzania w Stargardzie

W poniedziałek w Stargardzie rozpocznie się kolejne odkomarzanie.
Środek, który ogranicza liczebność uciążliwych owadów, ale też meszek i kleszczy, specjalne ekipy rozpylą m.in. w parkach, rejonach trawników i zieleńców, przy kanale Młyńskim, ale też przy ul. Tańskiego, Armii Krajowej, na os. Zachód oraz na starym i nowym cmentarzu.
Urzędnicy proszą, aby nie zbliżać się do miejsc oprysków. Okoliczni mieszkańcy powinni też na czas akcji pozamykać okna.
Urzędnicy proszą, aby nie zbliżać się do miejsc oprysków. Okoliczni mieszkańcy powinni też na czas akcji pozamykać okna.
Edycja tekstu: Michał Król