Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

300 tys. zł dla pszczół w regionie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 Public Domain)
Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 Public Domain)
300 tys. złotych na żywienie zachodniopomorskich pszczół. Urząd Marszałkowski przeznaczył taką kwotę na zakup specjalnej prebiotycznej karmy dla tych owadów.
Karmę kupi Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie. Jak podkreślają jego przedstawiciele, karmienie pozytywnie oddziałuje na pszczoły, ale też minimalizuje ich straty energetyczne, zmniejsza ryzyko zakażenia pasożytami i przyspiesza rozwój młodych rodzin. Karma trafi do pszczelarzy jeszcze w tym roku.

W ubiegłym roku z programu skorzystało 1,5 tys. pszczelarzy, kupiono prawie 70 ton karmy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10097 razy)
  2. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4264 razy)
  3. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3319 razy)
  4. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 2968 razy)
  5. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 2903 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Grzegorz Napieralski
Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty