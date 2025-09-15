300 tys. zł dla pszczół w regionie

300 tys. złotych na żywienie zachodniopomorskich pszczół. Urząd Marszałkowski przeznaczył taką kwotę na zakup specjalnej prebiotycznej karmy dla tych owadów.
Karmę kupi Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie. Jak podkreślają jego przedstawiciele, karmienie pozytywnie oddziałuje na pszczoły, ale też minimalizuje ich straty energetyczne, zmniejsza ryzyko zakażenia pasożytami i przyspiesza rozwój młodych rodzin. Karma trafi do pszczelarzy jeszcze w tym roku.
W ubiegłym roku z programu skorzystało 1,5 tys. pszczelarzy, kupiono prawie 70 ton karmy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
