Piątki bez obsługi interesantów to problem dla mieszkańców Kołbaskowa

Potrzeby urzędu nie współgrają z potrzebami części mieszkańców, a to dlatego, że Urząd Gminy w Kołbaskowie w piątki nie obsługuje interesantów. Zdaniem jednego z radnych od dłuższego czasu pomysł nie zdaje egzaminu, na co uwagę zwrócili mu mieszkańcy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Jak nie działa? Przecież normalny dzień pracy jest. Czy oni mają tak naprawdę dużo pracy? Każdy pracuje. - Nie mam zielonego pojęcia. Jak to się stało? - Tak nie powinno być. - Na przykład niektórzy mają wolne piątki, chcieliby załatwić jakąś sprawę. - Nawet do siedemnastej powinien być urząd czynny, bo ludzie pracują do piętnastej - mówią mieszkańcy.- Jest tutaj problem, mieszkańcy zgłaszali mi to wielokrotnie. Urząd jest nieczynny w piątek, mieszkańcy nie mogą spraw załatwić. Nic się nie wydarzyło w tej kwestii. Mieszkańcy chcą tej zmiany - mówi radny gminy Kołbaskowo Paweł Duniec.- "Piątki bez obsługi interesantów" obowiązują od października ubiegłego roku - podkreśla wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.- Jak dotąd nie wpłynęła żadna skarga na to, że ten dzień jest bez obsługi interesanta. Wynika to z tego faktu, że jest to bardzo mały urząd, jeśli chodzi o powierzchnię. Mamy pracowników, którzy mają wiele zadań, tych obowiązków mają dodatkowo więcej i stąd też ta decyzja - mówi Schwarz.Przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy Kołbaskowo odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 15.