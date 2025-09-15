Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Piątki bez obsługi interesantów to problem dla mieszkańców Kołbaskowa

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Potrzeby urzędu nie współgrają z potrzebami części mieszkańców, a to dlatego, że Urząd Gminy w Kołbaskowie w piątki nie obsługuje interesantów. Zdaniem jednego z radnych od dłuższego czasu pomysł nie zdaje egzaminu, na co uwagę zwrócili mu mieszkańcy.
- Jak nie działa? Przecież normalny dzień pracy jest. Czy oni mają tak naprawdę dużo pracy? Każdy pracuje. - Nie mam zielonego pojęcia. Jak to się stało? - Tak nie powinno być. - Na przykład niektórzy mają wolne piątki, chcieliby załatwić jakąś sprawę. - Nawet do siedemnastej powinien być urząd czynny, bo ludzie pracują do piętnastej - mówią mieszkańcy.

- Jest tutaj problem, mieszkańcy zgłaszali mi to wielokrotnie. Urząd jest nieczynny w piątek, mieszkańcy nie mogą spraw załatwić. Nic się nie wydarzyło w tej kwestii. Mieszkańcy chcą tej zmiany - mówi radny gminy Kołbaskowo Paweł Duniec.

- "Piątki bez obsługi interesantów" obowiązują od października ubiegłego roku - podkreśla wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.

- Jak dotąd nie wpłynęła żadna skarga na to, że ten dzień jest bez obsługi interesanta. Wynika to z tego faktu, że jest to bardzo mały urząd, jeśli chodzi o powierzchnię. Mamy pracowników, którzy mają wiele zadań, tych obowiązków mają dodatkowo więcej i stąd też ta decyzja - mówi Schwarz.

Przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy Kołbaskowo odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 15.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Jak nie działa? Przecież normalny dzień pracy jest. Czy oni mają tak naprawdę dużo pracy? Każdy pracuje.
- "Piątki bez obsługi interesantów" obowiązują od października ubiegłego roku - podkreśla wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.
Relacja Krzysztofa Cichockiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10288 razy)
  2. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4293 razy)
  3. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3362 razy)
  4. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3005 razy)
  5. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3002 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Grzegorz Napieralski
Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty